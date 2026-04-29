Bkan Uraloğlu'dan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'a tepki

"Ölümler Üzerinden Politika Yapılmaz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kaza kırımına ilişkin süreci değerlendirdi. Olayın insani boyutuna dikkat çeken Uraloğlu, "Düşen bir uçak ve yitirilen canlar var. Burada herkesin en yüksek hassasiyeti göstermesi gerekir. Ölümler üzerinden politika yürütülmesine yer yok" ifadelerini kullanarak muhalefetin tutumunu eleştirdi.

Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor

Kazanın ardından tüm teknik incelemelerin ivedilikle başlatıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, sürecin hukuki boyutuna ilişkin şeffaflık mesajı verdi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın titizlikle devam ettiğini belirten Bakan, resmi raporlar dışındaki iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu vurguladı.

"Yalanlamaktan Biz Bıktık, O Bıkmadı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarını hedef alan Bakan Uraloğlu, sert ifadeler kullandı. Yavuzyılmaz'ın sürekli yeni ve asılsız iddialar ortaya attığını savunan Uraloğlu, "Biz kendisini yalanlamaktan bıktık ama o iddia üretmekten bıkmadı. Eğer gerçekten sürece samimi bir katkı sağlamak istiyorsa ve elinde bizim bilmediğimiz bir belge varsa, bunu medya üzerinden değil ilgili makamlar aracılığıyla bize ulaştırsın" dedi.

Güvenlik Görevlisi İddialarına Açıklık

Toplantıda ayrıca bir güvenlik görevlisinin görev süresinin uzatılmasıyla ilgili iddialara da değinen Uraloğlu, bu durumun tamamen rutin idari süreçlerle ilgili olduğunu belirtti. Söz konusu personelin görev süresinin kaza olayıyla hiçbir bağı bulunmadığını ifade eden Bakan, iddiaların zorlama bir ilişkilendirme çabası olduğunu dile getirdi.