Minibüsün altında can pazarı: Sıkışan sürücü ekiplerin operasyonuyla çıkarıldı

Karabük'ün Yenimahalle semtinde bugün öğle saatlerinde dehşet anları yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akif Sokağı üzerinde seyir halinde olan F.E. idaresindeki minibüs ile N.D. yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletle birlikte sürücüsü, hareket halindeki minibüsün altına girerek sıkıştı.

Kurtarma ekipleri zamanla yarıştı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Karabük Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüsün altında kalan sürücüyü çıkarmak için titiz bir kurtarma operasyonu başlattı.

Sağlık durumu takip ediliyor

Ekiplerin profesyonel müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan motosiklet sürücüsü N.D, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulunurken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.