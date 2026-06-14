Esnaf kavgasında pompalı tüfek dehşeti!

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 16:54

Zabıta denetimi sonrası "asılsız şikayet" kışkırtması

Feci olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bornova Belediyesi zabıta ekipleri cadde üzerinde faaliyet gösteren kokoreççi Y.A.'nın iş yerine gelerek denetim yaptı ve usulsüzlükler sebebiyle yasal işlem uyguladı. Bu sırada aynı caddede kiracı olarak esnaflık yapan market sahibi N.K., kokoreççi Y.A.'ya giderek, söz konusu zabıta denetiminin mülk sahibi P.A. adlı kadının şikayeti üzerine gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Telefon numarasını sızdırıp hedef gösterdi

Mülk sahibi P.A.'nın olayla ilgili hiçbir şikayeti bulunmamasına rağmen, kiracı N.K. kadının şahsi cep telefonu numarasını rızası dışında kokoreççi Y.A. ile paylaştı. Aldığı numara üzerinden mülk sahibi kadını arayarak rahatsız eden Y.A., telefondaki tartışmanın büyümesi üzerine beraberindeki öfkeli grupla birlikte P.A.'nın evinin önüne geldi.

Küfürler savruldu, havaya ateş açıldı

Evin önüne gelen kalabalık grubun küfür ve hakaretler savurması üzerine, P.A.'nın evde bulunan nişanlısı M.Ş. duruma sert tepki gösterdi. Kalabalığın sözlü tacizlerini ve tahriklerini sürdürmesi üzerine öfkelenen M.Ş., kendisini ve nişanlısını korumak amacıyla evdeki tüfeği alarak sokağa indi. Meşru müdafaa amacıyla havaya ateş açan M.Ş.'nin silahından çıkan sesler mahallede büyük paniğe yol açtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri arbedeye müdahale ederken, gerginliğe kiracı yakınlarından E.K. ve U.K.'nin de dahil olduğu belirlendi.

"Can güvenliğimiz yok" diyerek koruma istedi

Korkunç olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan ev sahibi P.A., yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Her an evimizin basılacağı, canımıza kastedileceği korkusuyla yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Biz tamamen meşru müdafaa pozisyonundayız."

Adli makamlara dilekçe veren mağdur kadın, şüphelilerin ev ve iş yerlerine yaklaşmaması için acilen koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti.