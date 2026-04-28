Bakan Fidan Dubrovnik’te temaslarını sürdürüyor: Bosna-Hersek ile kritik görüşme

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 19:51

Hırvatistan’da düzenlenen zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile bir araya gelerek bölgesel iş birliği konularını ele aldı.

Bakan Hakan Fidan Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde katıldığı uluslararası zirve kapsamında ikili temaslarına hız verdi. Cumhurbaşkanlığı makamını temsilen bölgede bulunan Fidan, bölgesel istikrar ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü bağların geliştirilmesi ve Balkanlar'daki barış sürecine dair görüş alışverişinde bulunuldu.