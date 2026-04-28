AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB, stratejik bir güç olmayı başaramadı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne değinerek başlayan Çelik, bu müdahale girişiminin AK Parti hükümeti tarafından "kağıt parçasına" çevrildiğini hatırlattı. Bu durumun Türk siyaseti açısından devrimci bir dönüşüm olduğunu belirten Çelik, milli iradenin üzerindeki çirkin vesayet uygulamalarının tamamen sonlandırıldığını vurguladı.

25. yıl hazırlıkları ve terörle mücadele

Partinin kuruluşunun 25. yılına yaklaşıldığını ve hazırlıkların şimdiden başladığını ifade eden Çelik, "Terörsüz Türkiye" hedefinin ana gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi. MYK bünyesinde meclis çalışmalarının ve gelecek vizyonunun detaylıca değerlendirildiğini belirten Sözcü Çelik, Türkiye'nin güvenliği ve refahı için atılacak stratejik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Von der Leyen'in açıklamalarına sert eleştiri

Dış politikadaki gelişmelere de geniş yer ayıran Çelik, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'yi hedef alan sözlerini "talihsiz" olarak nitelendirdi. AB'nin bir "Aydınlanma Avrupası" gibi değil, bir "Hristiyan Kulübü" mantığıyla hareket ettiğini savunan Çelik, birliğin kendi güvenliğini bile NATO olmadan sağlayamadığına dikkat çekti. Çelik, AB'nin Gazze ve Ukrayna krizlerindeki savrulmalarının, stratejik bir güç olamamasından kaynaklandığını dile getirdi.