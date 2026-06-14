İstanbul'da köpeğe işkence: Motosikletin arkasına bağladığı hayvanı saatlerce koşturdu

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 17:07

Motosikletin peşinden metrelerce koşturdu

Olay, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen bir kişinin, köpeğini motosiklete bağlı halde aracın peşinden koşturduğu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün motosikletle yolda ilerlediği, bağlı köpeğin ise aracın hızına yetişmek için arkasından koştuğu görüldü. Bir süre sonra park halindeki araçların arasında duran sürücünün o anları sosyal medyada da tepki topladı.

Kağıthane polisi kısa sürede yakaladı

Yansımaların ardından harekete geçen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, görüntüleri inceleyerek motosiklet bilgilerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün Talha D. (25) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Sultan Selim Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Veteriner kontrolü yapıldı, para cezası kesildi

Olayın ardından muhafaza altına alınan talihsiz köpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler tarafından detaylı bir kontrolden geçirildi. Yapılan muayenelerde köpeğin herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yakalanan sürücü Talha D. hakkında ise Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 8 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.