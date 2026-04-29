İzmir’de belediye çalışanlarından iş bırakma eylemi: CHP İl Başkanlığına yürüdüler

Aylardır süren belirsizlik sonrası memurlar yarım gün mesaiyi durdurdu. İl Başkanı Çağatay Güç ile görüşemeyen sendika temsilcileri, talepler karşılanana kadar eylemlerin süreceğini vurguladı.

İzmir'deki ilçe belediyelerinde aylardır çözülemeyen Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) krizi, çalışanların sabrını taşırdı. Karşıyaka, Bayraklı, Narlıdere ve Buca belediyelerinde görev yapan kamu emekçileri, hak arama mücadelesi kapsamında bugün yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Basmane Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, sloganlar eşliğinde CHP İzmir İl Başkanlığı binasına doğru yürüyüşe geçti. Kortej boyunca atılan sloganlarla mevcut yönetimlerin kısıtlayıcı politikaları protesto edildi.

