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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Feci kazada Altıparmak çifti kurtarılamadı

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Feci kazada Altıparmak çifti kurtarılamadı

Rize'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet uçuruma yuvarlandı. Feci kazada hayatını kaybeden Altıparmak çiftinin acı haberi köyü yasa boğdu.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Uçuruma Uçtu

Feci kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Adem Altıparmak sevk ve idaresindeki kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki yüzlerce metrelik uçuruma yuvarlandı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadılar

Çevredeki vatandaşların feci kazayı fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dik yamaçtan aşağı inen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, sürücü Adem Altıparmak'ın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan ve kazadan ağır yaralı olarak kurtulan eşi Fatma Altıparmak ise ekiplerin yoğun çabasıyla uçurumdan çıkarılarak hazır bekleyen ambulansla acil koduyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın, burada doktorların gösterdiği tüm çabaya ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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