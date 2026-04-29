Teleferik faciası sürerken Göcek’ten sızan görüntüler gündeme bomba gibi düştü

Antalya'da 24 saatlik dehşet

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve 174 vatandaşın yerden metrelerce yüksekte kabinlerde mahsur kaldığı saatlerde Türkiye nefesini tuttu. AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri ve itfaiye ekipleri, havada asılı kalan vatandaşları kurtarmak için 24 saat boyunca aralıksız bir operasyon yürüttü. Tüm ülke bu operasyondan gelecek müjdeli haberi beklerken, siyaset kanadından gelen görüntüler tartışmaların fitilini ateşledi.

Göcek koylarında tatil görüntüleri

Tam da kurtarma çalışmalarının en kritik saatlerinin yaşandığı sırada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Milletvekili Veli Ağbaba'nın iş adamı Hazım Giray'a ait olduğu belirtilen bir yatta oldukları görüntüler ortaya çıktı. Muğla'nın Göcek koylarında çekildiği iddia edilen görüntülerde, heyetin tatil yaptığı ve eğlendiği anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin kaza anıyla eş zamanlı olması sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu.

Tepkiler peş peşe geldi

Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla birlikte, Antalya'da can pazarı yaşanırken ana muhalefet partisinin üst düzey yönetiminin tatilde olması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ve siyasi isim, Özgür Özel ve beraberindekilerin böylesine büyük bir facia sırasında olay yerinde veya kriz merkezinde olmaları gerektiğini savundu. Tartışmaların odağındaki CHP yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, görüntüler siyaset gündeminin en üst sırasına yerleşti.