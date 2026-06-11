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Irmak öğretmenden geriye kalan tek şey: Yürek burkan görüntüler!

Irmak öğretmenden geriye kalan tek şey: Yürek burkan görüntüler!

Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Genç öğretmenden geriye kalan görüntüler yürekleri burktu.

Ağrı'da görev yaptığı okulun lojmanında cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın vefatı, tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu. Henüz mesleğinin baharındayken hayata veda eden genç öğretmenden geriye, sevenlerini gözyaşlarına boğan son görüntüleri kaldı.

Eğitim Camiasında Büyük Yas

Öğrencileriyle kurduğu sevgi dolu bağ ve hayalleriyle hatırlanan Irmak öğretmenin ani ölümü, hem Ağrı'da hem de tüm yurtta eğitim camiasını yasa boğdu. Sosyal medyada paylaşılan son görüntüleri, genç öğretmenin yaşama ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Sorumlular Hesabını Verecek"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de bizzat ilgilendiği olayla ilgili idari ve adli soruşturma titizlikle devam ediyor. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada genç öğretmenin hukukunu koruyacaklarını ve ihmali olan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacağını vurgulayarak, acılı ailenin ve sevenlerinin adalet beklentisine yanıt verdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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