Beyaz Saray'dan kritik İran açıklaması: Yeni teklif masaya yatırıldı

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 20:35

Yazı Boyutu

Tahran'dan gelen son diplomatik hamle Washington'da yankı buldu. Beyaz Saray yetkilileri, teklifin içeriği ve olası sonuçları hakkında müttefik ülkelerle eş zamanlı temasların sürdüğünü belirtti.

ABD yönetimi, uzun süredir çıkmaza giren müzakere süreçlerini yeniden canlandırabilecek kritik bir adımın atıldığını doğruladı. Beyaz Saray tarafından yapılan resmi açıklamada, İran'ın sunduğu yeni çözüm teklifinin üst düzey yetkililerce kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Washington'da gerçekleştirilen toplantılarda, teklifin nükleer anlaşmanın sınırları ve bölgesel güvenlik protokollerine uygunluğu mercek altına alındı.