Beyaz Saray'dan kritik İran açıklaması: Yeni teklif masaya yatırıldı

Tahran'dan gelen son diplomatik hamle Washington'da yankı buldu. Beyaz Saray yetkilileri, teklifin içeriği ve olası sonuçları hakkında müttefik ülkelerle eş zamanlı temasların sürdüğünü belirtti.

ABD yönetimi, uzun süredir çıkmaza giren müzakere süreçlerini yeniden canlandırabilecek kritik bir adımın atıldığını doğruladı. Beyaz Saray tarafından yapılan resmi açıklamada, İran'ın sunduğu yeni çözüm teklifinin üst düzey yetkililerce kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Washington'da gerçekleştirilen toplantılarda, teklifin nükleer anlaşmanın sınırları ve bölgesel güvenlik protokollerine uygunluğu mercek altına alındı.

Bunlar da Var

Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
27 Nisan E-Muhtırası’nın 19. yılı: Erdoğan’ın dik duruşu vesayeti nasıl yıktı?
27 Nisan E-Muhtırası’nın 19. yılı: Erdoğan’ın dik duruşu vesayeti nasıl yıktı?
Sakarya'da alevler mahalleyi sardı: Araçlar ve iş yerleri küle döndü
Sakarya'da alevler mahalleyi sardı: Araçlar ve iş yerleri küle döndü
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: 1 milyon TL'lik futbol sorusu
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: 1 milyon TL'lik futbol sorusu

