Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 12:02

NİŞAN DÖNÜŞÜ FACİA: 159 KİLOMETRE HIZLA GELEN ÖLÜM!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 Haziran akşamı meydana gelen ve iki gencin hayatını kaybettiği trafik kazasına dair ortaya çıkan görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne serdi. Nişan merasiminden dönen gençlerin içinde bulunduğu otomobilin takla attığı o anlar, araç içindeki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Hız Göstergesi 159'u Gösteriyordu

Görüntülerde, yağışlı havada seyir halinde olan otomobilin hız göstergesinin 159 kilometreye ulaştığı görülüyor. Kayıtların devamında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracın kontrolden çıkarak takla attığı ve büyük bir şiddetle savrulduğu anlar yer alıyor.

Bir Acı Haber de Hastaneden Geldi

Kazada araçta bulunan Samet Bulut (15) ve Tahir Şan (18) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaza yerine ulaşan Samet Bulut'un yakını Hıdır Bulut, acı haberi alınca fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Bulut'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma Devam Ediyor

Kaza sonrası sürücü M.B. ile diğer yaralılar A.B., A.İ.Ş. ve İ.B.'nin tedavileri sürerken, hayatını kaybeden 3 kişi Boğazören Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında hız ihlali ve dikkatsizlik üzerinde duruluyor.