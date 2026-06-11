Eskişehir'de TOFAŞ takla attı: O araçtan yürüyerek çıktılar!

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 18:09

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Kaza, Savaş Özdemir Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana geldi. 21 yaşındaki Kerem G. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aniden savrulmaya başladı. Yolda kendi etrafında dönen otomobil, hızını alamayarak takla attı ve orta refüje çarparak ters dönmüş vaziyette durabildi.

Ezilen Araçtan Kendi İmkanlarıyla Çıktılar

Çarpmanın şiddetiyle tavanı tamamen ezilen ve hurdaya dönen aracın içerisindeki sürücü Kerem G. ile yolcu konumunda bulunan 21 yaşındaki E.G., büyük bir şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında, iki genç ters dönen otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede Tedavi Altına Alındılar

Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralı gençlere ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı. Kerem G. ve E.G., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı.