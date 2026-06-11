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Irmak öğretmen son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Irmak öğretmen son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görevli olduğu lojmanda hayatını kaybeden 24 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Henüz mesleğinin ikinci yılında olan genç öğretmenin vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Ağrı'da hayatını kaybeden 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin feryadı yürekleri dağladı, adli soruşturma sürüyor.

Ayrancılar'da Hüzünlü Veda

Ayrancılar Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamid Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine; Koparan'ın ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Mustafa Ali Koparan, anne Sultan Kocabıyık ve kardeşleri Raziye Türen ile Rabia Bayraklı, tabut başında ayakta durmakta güçlük çekti. Öğretmenin cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Soruşturma Titizlikle Yürütülüyor

Irmak öğretmenden 7 Haziran'da haber alınamaması üzerine yapılan ihbarla cansız bedenine ulaşılmıştı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu idari yönden incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Genç öğretmenin, Ağrı'daki görev yerinin mesleğindeki ilk durağı olduğu öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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