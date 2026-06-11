Otomobilin çarptığı engelli vatandaş havaya savruldu | VİDEO

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 20:01

Çarpmanın Şiddetiyle Havaya Savrulup Aracın Üzerine Düştü

Aziziye Mahallesi istikametinden Plaj Caddesi yönüne doğru seyir halinde olan S.K. idaresindeki otomobil, caddeden karşıya geçmekte olan 35 yaşındaki engelli yaya B.Ç.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden B.Ç., metrelerce havaya savrularak hareket halindeki otomobilin ön camına ve tavanına çarpıp yere düştü.

Vatandaşlar Yaralının Yardımına Koştu

Gözleri önünde gerçekleşen feci kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar, büyük bir panikle yaralı engelli vatandaşın yardımına koştu. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza mahalline kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede Tedavi Altına Alındı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, acı içinde yerde kalan yaralı B.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı yaya, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, kazanın yaşandığı o korkunç anlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; otomobilin cadde üzerindeki ilerleyişi, engelli vatandaşın yola çıkışı, çarpışmanın şiddetiyle havaya savrularak otomobilin üzerine düşmesi ve çevredekilerin koşarak yardıma gelmesi yer alıyor. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.