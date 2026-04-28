İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği yeniden başladı: O gemi sabıkalı çıktı!

İstanbul Boğazı'nda Korkutan Kaza: 148 Metrelik Dev Gemi Yalıya Metreler Kala Karaya Oturdu

İstanbul Boğazı, sabah saatlerinde büyük bir deniz kazasına sahne oldu. Rusya'dan yüklediği yükle Kocaeli'ye gitmek üzere Karadeniz'den giriş yapan 148 metre boyundaki "KAPPA" isimli konteyner gemisi, Sarıyer Yeniköy açıklarında dümen arızası yaparak kontrolden çıktı. Dev gemi, kıyıdaki yalılara metreler kala karaya oturarak durabildi.

Kıyı Emniyeti Seferber Oldu

Olayın hemen ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri teyakkuza geçti. Bölgeye ivedilikle KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörleri, balık adam ekibi ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı

Balık adamların gemi karinasında yaptığı incelemelerin ardından, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kurtarma operasyonu başlatıldı. KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörlerinin yoğun çabasıyla KAPPA isimli gemi, bulunduğu yerden yüzdürülerek güvenli bölgeye çekildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından boğaz trafiği saat 07.50 itibarıyla yeniden normale döndü.

Aynı Gemi, Aynı Arıza: 2022'de de Radara Takılmış

Yapılan incelemelerde, KAPPA isimli konteyner gemisinin Boğaz için yabancı bir isim olmadığı ortaya çıktı. Geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaparak boğaz trafiğinin durmasına neden olduğu öğrenildi. İkinci kez benzer bir tehlike yaratan gemiyle ilgili teknik inceleme başlatıldığı bildirildi.