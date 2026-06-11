CANLI YAYIN
Geri
Turistin kamerasını tokatlayan taksiciye tarihi ceza: Tam 140 bin 500 TL!

Turistin kamerasını tokatlayan taksiciye tarihi ceza: Tam 140 bin 500 TL!

Taksimetre oyununa karşı çıkan yabancı turisti darp etmeye kalkışan taksi sürücüsü, emniyet ekiplerinin radarına takıldı. Rekor para cezasının yanı sıra sürücü belgesi de geri alındı.

Taksimetre Açmadı, Karşı Çıkan Turiste Saldırdı

Olay, kentin işlek noktalarından birinde meydana geldi. Aracına aldığı yabancı uyruklu turisti gideceği yere götürmek üzere yola çıkan taksi sürücüsü, yasal zorunluluk olmasına rağmen taksimetreyi açmadı. Yolculuk sonunda turistten normal tarifenin çok üzerinde fahiş bir ücret talep eden taksiciye yolcu itiraz etti. Yaşanan tartışma üzerine durumdan şüphelenen ve hakkını aramak isteyen turist, cep telefonunun kamerasını açarak o anları kaydetmeye başladı.

Kameraya Vurdu, Dehşet Anları Kayda Geçti

Kayıt altına alındığını fark eden taksi sürücüsü, bir anda öfkelenerek turistin üzerine yürüdü ve "Beni çekemezsin" diyerek elindeki cep telefonuna sert bir şekilde vurdu. Turistin yaşadığı korku ve taksicinin agresif tavırları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Ehliyetine El Konuldu, Rekor Ceza Kesildi

Kamera kayıtlarından ve araç bilgilerinden kimliği kısa sürede tespit edilen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde ilgili kanun maddelerini ve yolcu güvenliğini ihlal ettiği belirlenen sürücüye, toplamda 140 bin 500 TL tutarında rekor bir idari para cezası uygulandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 4'ü ağır 8 yaralı!
Sivas'ta feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 4'ü ağır 8 yaralı!
15 yaşındaki Rabia'nın acı sonu: Çevre yolundaki kaza hayattan kopardı
15 yaşındaki Rabia'nın acı sonu: Çevre yolundaki kaza hayattan kopardı
Son dakika: Maltepe'de inşaatta yangın çıktı
Son dakika: Maltepe'de inşaatta yangın çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle