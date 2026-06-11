Turistin kamerasını tokatlayan taksiciye tarihi ceza: Tam 140 bin 500 TL!

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 17:57

Taksimetre Açmadı, Karşı Çıkan Turiste Saldırdı

Olay, kentin işlek noktalarından birinde meydana geldi. Aracına aldığı yabancı uyruklu turisti gideceği yere götürmek üzere yola çıkan taksi sürücüsü, yasal zorunluluk olmasına rağmen taksimetreyi açmadı. Yolculuk sonunda turistten normal tarifenin çok üzerinde fahiş bir ücret talep eden taksiciye yolcu itiraz etti. Yaşanan tartışma üzerine durumdan şüphelenen ve hakkını aramak isteyen turist, cep telefonunun kamerasını açarak o anları kaydetmeye başladı.

Kameraya Vurdu, Dehşet Anları Kayda Geçti

Kayıt altına alındığını fark eden taksi sürücüsü, bir anda öfkelenerek turistin üzerine yürüdü ve "Beni çekemezsin" diyerek elindeki cep telefonuna sert bir şekilde vurdu. Turistin yaşadığı korku ve taksicinin agresif tavırları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Ehliyetine El Konuldu, Rekor Ceza Kesildi

Kamera kayıtlarından ve araç bilgilerinden kimliği kısa sürede tespit edilen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde ilgili kanun maddelerini ve yolcu güvenliğini ihlal ettiği belirlenen sürücüye, toplamda 140 bin 500 TL tutarında rekor bir idari para cezası uygulandı.