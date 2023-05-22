CHP'li Özgür Özel’den 14 Mayıs itirafı: ‘’ Sonucu etkileyecek eksiklik yok’’

Türkiye, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinda iradesini göstermek için sandığa gitti. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "1,5 yıldır çalışıyoruz" dediği veri sisteminin, sonuçlar açıklanmaya başladığı gibi çöktüğü haberi geldi. Sistemin çökmesiyle birlikte, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu 'öndeyiz' algısı yaparken bir yandan da Onursal Adıgüzel, hedef tahtasına konuldu. Tüm bunların ardından Onursal Adıgüzel istifa etti. Onursal Adıgüzel istifa ettikten günler sonra HALK TV’de Ayşenur Arslan’a konuk olan CHP’li Özgür Özel, “Seçim sonucunu etkileyecek bir eksiklik falan yok” ifadelerini kullandı. Özel’in bu açıklamasının ardından sosyal medyada “Madem Onursal’ın suçu yoktu neden görevden aldınız?” sorusu sorulmaya başlandı.