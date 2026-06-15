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Bakan Ersoy duyurdu: ''Haydarpaşa eski ihtişamına dönüyor''
Bakan Ersoy duyurdu: ''Haydarpaşa eski ihtişamına dönüyor''
Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 12:20
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İstanbul'un gözbebeği Haydarpaşa Garı'nda yıllardır süren hasret bitiyor. Marmara'ya bakan cephelerdeki iskeleler söküldü, tarihi silüet ortaya çıktı.
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