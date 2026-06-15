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Ankara Havalimanı açıldı! Erdoğan'ın uçağı indi! İlk görüntüler

Ankara Havalimanı açıldı! Erdoğan'ın uçağı indi! İlk görüntüler

Son dakika... Başkentin yeni küresel üssü "Ankara Havalimanı" açılıyor. Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak piste ilk inişi gerçekleştirdi. İşte tarihi açılıştan ilk görüntüler.

Ankara'da tarihi gün! Kapsamlı modernizasyon ve genişletme çalışmalarının rekor sürede tamamlandığı eski Etimesgut Havalimanı, bugün yepyeni bir çehre ve devasa bir vizyonla sivil havacılığın hizmetine sunuluyor. Dev tesis, bundan böyle "Ankara Havalimanı" ismi ve uluslararası "ANK" koduyla hem ulusal hem de uluslararası dev operasyonlara ev sahipliği yapacak.

Tüm dünyanın gözünü Ankara'ya çevireceği tarihi açılış töreni için geri sayım sürerken, alanda hareketli dakikalar yaşanıyor.

İlk İniş Gerçekleşti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahada

Gözlerin kilitlendiği yeni havacılık üssünde en kritik adım az önce atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı, yeni inşa edilen dev piste başarıyla iniş yaptı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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