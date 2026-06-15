Ataşehir'de korkutan çatı yangını: İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 18:30

Öğle saatlerinde dumanlar yükseldi

Olay, saat 15.40 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi Koç Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Bünyesinde hem evlerin hem de ticari işletmelerin bulunduğu binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çatıdan yükselen yoğun duman ve alevleri gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle facia önlendi

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla alev alev yanan çatı katına müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de caddede geniş güvenlik önlemleri alarak meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiyenin koordineli çalışması sonucu yangın çevre binalara ve alt katlara yayılmadan tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.