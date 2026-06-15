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Motosikletliye saldıran trafik magandasına ağır fatura: 180 bin TL ceza ve men!

Motosikletliye saldıran trafik magandasına ağır fatura: 180 bin TL ceza ve men!

İstanbul Beylikdüzü’nde trafikte tartıştığı motosikletliye saldıran otomobil sürücüsü K.Y., sosyal medyadaki görüntülerin ardından polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 180 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Sosyal medyadaki görüntüler polisi harekete geçirdi

Bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan saldırı anı neticesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri anında harekete geçerek inceleme başlattı.

Sürücü K.Y. kıskıvrak tespit edildi

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, trafikte dehşet saçan otomobil sürücüsünün K.Y. isimli şahıs olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek" ve "bu amaçla araçtan inmek" maddeleri uyarınca üst sınırdan toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi.

Hem aracı bağlandı hem ehliyetine el konuldu

Sürücü K.Y.'ye yönelik yaptırımlar para cezasıyla da sınırlı kalmadı. Söz konusu otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilirken, maganda sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Saldırı anı saniye saniye kameralara yansırken, işlemlerinin ardından K.Y. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" gibi suçlardan adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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