Haberler Güncel Videoları CHP yandaşı Fatih Portakal’dan AK Parti seçmenine hakaret: ‘’İşte ben buna kör cahil diyorum’’

CHP yandaşı Fatih Portakal’dan AK Parti seçmenine hakaret: ‘’İşte ben buna kör cahil diyorum’’

CHP yandaşı Fatih Portakal’dan AK Parti seçmenine hakaret: ‘’İşte ben buna kör cahil diyorum’’
22.05.2023 13:03 - Son Güncelleme: 22.05.2023 13:03

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:13
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs...
Güncel 00:37
CHP'den 'yerel özerklik' sözü...
Güncel 00:49
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,...
Güncel 00:45
Başkan Erdoğan Gaziantep'te...
Güncel 01:04
Başkan Erdoğan Gaziantep'te...
Güncel 06:07
Depremzede Aleyna yürümeye...
Güncel 01:40
Başkan Erdoğan'ı Hatay'da...
Güncel 03:20
Hatay'da Defne Devlet...
Güncel 21:26
MHP lideri Devlet Bahçeli'den...
Güncel 23:55
Adıyaman'da gençlik buluşması
Güncel 02:44
‘’Genç kardeşlerimle Rami...
Güncel 00:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı...

Fatih Portakal'dan skandal sözler... 14 Mayıs'ta hezimet yaşayan CHP'nin yandaşlarından Fatih Portakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren seçmene hakaretler savurdu. Seçmenin bazı şeylerden şikayetçi olsa da Erdoğan'a güvenmesinden ve krizleri çözecek merkez olarak görmesinden rahatsız olan Fatih Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek vereceğim diyor. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız." dedi. Fatih Portakal, "Alamayacağı bir TOGG'un önüne yatan insanı aydınlatamazsın" ifadeleriyle de hem seçmeni hem de yerli ve milli otomobil TOGG'u hedef aldı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA