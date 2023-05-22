CHP yandaşı Fatih Portakal’dan AK Parti seçmenine hakaret: ‘’İşte ben buna kör cahil diyorum’’

Fatih Portakal'dan skandal sözler... 14 Mayıs'ta hezimet yaşayan CHP'nin yandaşlarından Fatih Portakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren seçmene hakaretler savurdu. Seçmenin bazı şeylerden şikayetçi olsa da Erdoğan'a güvenmesinden ve krizleri çözecek merkez olarak görmesinden rahatsız olan Fatih Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek vereceğim diyor. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız." dedi. Fatih Portakal, "Alamayacağı bir TOGG'un önüne yatan insanı aydınlatamazsın" ifadeleriyle de hem seçmeni hem de yerli ve milli otomobil TOGG'u hedef aldı.