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New York'ta Türkevi'ne alçak saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı!

New York'ta Türkevi'ne alçak saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı!
22.05.2023 18:49 - Son Güncelleme: 22.05.2023 18:50

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Son dakika haberi! Türkiye'nin New York Bankonsolosluğunun da bulunduğu ve Türk vatandaşlarının 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde oy kullandığı Türkevi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın camlarından bazıları kırıldı. New York Polisi'yle temasa geçildi. Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, söz konusu saldırının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söyledi. Öte yandan Almanya’nın Osnabrück kenti yakınlarındaki Bad Bentheim kentinde bulunan camiye, bölücü terör örgütü PKK sempatizanlarınca saldırı düzenlendi.

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