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Savcılık devrede! Müge Anlı'daki Ceyda Evlikol'a akıl sağlığı incelemesi: Hastaneye yatırılabilir!

Savcılık devrede! Müge Anlı'daki Ceyda Evlikol'a akıl sağlığı incelemesi: Hastaneye yatırılabilir!

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, evli ve iki çocuklu Ramazan'ın yanına kaçan 19 yaşındaki Ceyda Evlikol olayına Aile Bakanlığı müdahil oldu. Müge Anlı, canlı yayında bakanlık uzmanları tarafından hazırlanan ilk raporun ardından alınan şok tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Genç kızın psikolojik ve sosyal açıdan derinlemesine bir incelemeye alınacağını belirten ünlü sunucu, Ceyda'nın gerekli psikiyatrik desteği alması için sürecin başladığını müjdeledi. Durumun ciddiyetine dikkat çeken Anlı, gerekli görülmesi halinde Savcılık kanalıyla Ceyda'nın hastaneye yatırılacağını açıkladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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