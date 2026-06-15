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CHP'de flaş Salı kararı... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel anlaştı: Grup toplantısı yapılmayacak!

CHP'de flaş Salı kararı... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel anlaştı: Grup toplantısı yapılmayacak!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde bir süredir devam eden ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla alevlenen yönetim krizi, Meclis'teki grup toplantılarına da yansıdı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın odalarından tabelalarının kaldırılmasının ardından, gözlerin çevrildiği salı günkü TBMM Grup Toplantısı hakkında radikal bir karar alındı. Son iki haftadır büyük bir gerilime sahne olan partide, bu hafta hiçbir tarafın kürsüye çıkmayacağı netleşti.

CHP'de mutlak butlan sonrası sular durulmuyor.

Geride bıraktığımız iki haftadır partinin grup toplantıları büyük bir gerileme sahne oldu. Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayı ve talimatı dışında Meclis'te korsan grup toplantıları düzenledi.



9 Haziran'daki grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Meclis grup salonunu işaret etti. TBMM önünde CHP'liler arasında kan gövdeyi götürünce Kılıçdaroğlu toplantıyı Genel Merkez'de yaptı ve "Hesap sormazsam" namerdim resti çekti. Bu restten 24 saat sonra CHP'de disipline sevkler başladı.




ÖZGÜR ÖZEL GRUP YAPMAYACAK

Bir yandan da gözler bu haftaki TBMM Grup Toplantısı'na çevrildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Manisa Milletvekili Özgür Özel cephesinin son kararını açıkladı.

Emir, "Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacaktır." dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı için başvuru yapmadığı iddia edildi. İki tarafın da grup toplantısı noktasında anlaşmaya vardığı belirtildi.




"KILIÇDAROĞLU TOPLANTI YAPMAMA KARARI ALDI"

Genel Merkez'den de grup toplantısına ilişkin açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha fazla gruplaşma olmaması için bu haftalık grup toplantısı yapmama kararı aldığını duyurdu.

"YENİ AYRIŞMALARA ZEMİN OLUŞTURMAMAK İÇİN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarı şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır.

Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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