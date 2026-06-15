65 yaşındaki kadına kürekli saldırı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 17:49

Engelli kızı için rampa istedi, canından oluyordu

65 yaşındaki yaşlı kadın, engelli kızının sokağa ve eve daha rahat giriş-çıkış yapabilmesi amacıyla rampa yapılmasını talep etti. Ancak kadının bu insani ve haklı talebi, çevredeki bir şahsın tepkisiyle karşılaştı. Sözlü tartışmayla başlayan olay kısa sürede büyüdü ve gözü dönmüş saldırgan, eline aldığı kürekle 65 yaşındaki kadına acımasızca saldırdı.

Gözü dönmüş saldırgan kıskıvrak yakalandı

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan kürekli saldırgan ise emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adalet yerini buldu: Cani tutuklandı

Emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından "kasten yaralama" ve "silah sayılan aletle darp" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan vicdansız saldırgan, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.