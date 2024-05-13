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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 16:34 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 16:34

Başkan Erdoğan – Miçotakis görüşmesinden ilk kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ankara - Atina hattında gelişen pozitif iklimle birlikte ticaret hedefinde de yukarı yönlü bir ivme hakim. Türkiye ile Yunanistan'ın 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Kritik görüşmede başta vize, göç, Gazze'deki son durum ve Batı Trakya Türkleri ele alınacak.

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