Rize'de çarptı ve kaçtı! 33 yaşındaki Demet hayata gözlerini yumdu

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 20:42

Çarpmanın Etkisiyle Yola Savruldu

Kaza, bu akşam saat 18.10 sıralarında Rize Merkez Eminettin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Sahil yolunda yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Demet Yıldız'a (33), plakası ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen açık kasalı bir kamyonet hızla çarptı. Talihsiz kadın, çarpmanın şiddetli etkisiyle metrelerce ileriye yola savruldu.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler büyük korku ve panik yaşarken, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, ağır darbe alan Demet Yıldız'ın kaza yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis Firari Sürücünün Peşinde

Kaza sonrası Demet Yıldız'a çarpan ve durmayarak hızla olay yerinden uzaklaşan açık kasalı kamyonet ile sürücüsünü yakalamak için Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarm durumuna geçti. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleme altına alan polis ekipleri, firari sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı soruşturma sürdürüyor.