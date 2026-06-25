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Kamyonlar zincirleme çarpıştı: Çocuk parkına metreler kala durabildi!

Kamyonlar zincirleme çarpıştı: Çocuk parkına metreler kala durabildi!

Odunpazarı'nda freni patlayan sürücüsüz kamyon, yokuş aşağı hızlanarak facia saçtı. Yol kenarındaki diğer iki kamyona çarparak durabilen dev araç, yüzlerce çocuğun oyun oynadığı parka 2 metre kala durdurulabildi.

Sürücüsüz Kamyon Yokuş Aşağı Hızlandı

Olay, Büyükdere Mahallesi Ercihan Sokak'ta meydana geldi. Sokağın yokuş kısmında park halinde bulunan ağır vasıta, aniden hareket ederek kontrolsüz bir şekilde aşağıya doğru ilerlemeye başladı. İçinde sürücüsü bulunmayan aracın hızla mahalle parkına doğru yönelmesi, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir korku ve panik yarattı.

Diğer Kamyonlar Bariyer Görevi Gördü

Kamyonun hızla ilerlediği istikamette, olay anında oyun oynayan çok sayıda çocuk ve dinlenen vatandaşların bulunduğu mahalle parkının yer alması tehlikenin boyutunu artırdı. Parka doğru hızla giden kamyon, şans eseri yokuşu kesen istikamette yan bir şekilde park edilmiş olan diğer iki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta bariyer görevi gören bu araçlar sayesinde hızını kaybeden kamyon, faciaya yol açmadan, vatandaşların bulunduğu park sınırına sadece 2 metre mesafe kala durabildi.

"Çok Büyük Bir Katliamdan Dönüldü"

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, birbirine çarpan üç araçta da ağır maddi hasar meydana geldi. Yaşanan dehşet anlarına tanıklık eden bir mahalle sakini, parkın içinin çocuklarla dolu olduğunu belirterek, "Çok büyük bir faciadan, katliamdan dönüldü. Araçlar olmasaydı parkın içi her gün çocuk dolu, en az 500 kişi vardı. Allah korudu, çok şükür can kaybı yok" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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