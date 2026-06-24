Malatya'da şüpheli ölüm: Yalnız yaşadığı konteynerde cansız bedeni bulundu

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 23:12 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 23:13

Yaşlı Adamdan Haber Alınamadı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Samanköy Konteyner Kent'te yalnız başına yaşamını sürdüren 67 yaşındaki Atilla Vanlı'dan bir süredir haber alınamadı. Yaşlı adamın uzun süre ortalıkta görünmemesinden ve konteynerinden ses çıkmamasından şüphelenen komşuları, durumu kontrol etmek amacıyla kaldığı yere gitti. İçeriye giren komşular, Vanlı'yı yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Sağlık Ekipleri Acı Haberi Verdi

Konteynerde karşılaştıkları acı manzara karşısında büyük panik yaşayan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, Atilla Vanlı'nın hayatını kaybettiği kesin olarak belirlendi. İlk değerlendirmelere göre yaşamını yitiren Vanlı'nın geçmişe dönük çeşitli kronik sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı

Polis ekiplerinin konteyner içerisinde ve çevresinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan şüpheli ölümle ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı.