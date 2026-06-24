Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 16:51 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 16:52

Tartışma Büyüdü, Bıçağa Sarıldı

Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Niyazi Tanyeli ile kiracısı C.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine kiracı C.D., yanındaki bıçakla yaşlı adama saldırdı. Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayan zanlı, ardından hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tanyeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

"Sürekli Polis Gelip Gidiyordu"

Cinayetin ardından kaçan şüpheli C.D., polis ekiplerinin başlattığı sıcak takip neticesinde olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın daha önce de çeşitli adli olaylara karıştığını belirten mahalle sakini Sıla Atalay, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Sürekli alkol kullanan birisiydi. Sürekli olaylar oluyordu, evine polis gelip gidiyordu. Daha önce de kendisine zarar verdiği olaylar yaşandı. Sabah da büyük bir tartışma olduğunu duyduk. Sonrasında her yerin kan olduğunu gördük."

Hayatını kaybeden Niyazi Tanyeli'nin çevresinde çok sevilen bir insan olduğunu vurgulayan komşuları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme devam ediyor.