Kartal'da Niyazi Tanyeli'nin bıçaklandığı anlar kamerada

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 18:08

Bıçaklandığı Dehşet Anlarının Görüntüsü Ortaya Çıktı

Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen ve ev sahibi Niyazi Tanyeli'nin (61) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kiracı vahşetine ilişkin yeni kamera kayıtlarına ulaşıldı. Ortaya çıkan görüntülerde, ev sahibi Tanyeli'nin elindeki sopayla 25 yaşındaki kiracısı C.D.'nin bulunduğu dairenin kapısına geldiği görülüyor. Kapı önünde başlayan tartışmanın saniyeler içinde arbedeye dönüştüğü kayıtlarda; ev sahibi Tanyeli'nin boğazına aldığı ölümcül bıçak darbesiyle acı içinde yere yığıldığı anlar tüm çıplaklığıyla saniye saniye yer alıyor.

Katil Zanlısı Bıçakla Yakalanmıştı

Dün yaşanan olayda ağır yaralanan Niyazi Tanyeli, kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın hemen ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçan kiracı C.D.'yi suç aleti olan bıçakla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Cinayetin işleniş şeklini ve taraflar arasında yaşanan arbedeyi doğrudan gözler önüne seren bu yeni görüntülerin ardından, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın seyri derinleşti.