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'Laf atma' kavgasında otomobildeki genci defalarca bıçakladı; Alper A. kurtarılamadı

'Laf atma' kavgasında otomobildeki genci defalarca bıçakladı; Alper A. kurtarılamadı

Kayseri'de sözlü tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada, park halindeki aracın içinde defalarca bıçaklanan Alper A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kan donduran o vahşet anları binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tartışma Kısa Sürede Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iddiaya göre 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kan donduran kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Şeker Mahallesi 5333. Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan B.A. ile Alper A., Y.B. ve Y.Y. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., yanındaki bıçağı çıkararak karşı tarafa acımasızca saldırdı.

Doktorların Tüm Müdahalesine Rağmen Kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Alper A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Y.Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cinayet büro amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan şüpheli B.A., sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

Otomobilin İçinde Defalarca Bıçakladı

Öte yandan, yaşanan vahşetin perdesi arkasındaki güvenlik kamerası kayıtları izleyenlerin kanını dondurdu. Görüntülerde şüpheli B.A.'nın binanın önünde Y.B. ve Y.Y. ile tartıştığı, ardından bıçak çekerek saldırdığı anlar yer aldı. Kayıtların devamında ise dehşet verici bir detay ortaya çıktı; olay yerinden kaçmaya çalışan Y.B. ve Y.Y.'nin ardından park halindeki bir otomobile yönelen saldırganın, aracın içinde oturan Alper A.'ya defalarca bıçak darbesi indirdiği ve talihsiz genci hayattan kopardığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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