Araçta ailesi varken önünü kestiler! Genç kadının feryadı kamerada: "Abi yapma"

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 17:44

Ailesinin Yanında Önünü Kesip Terör Estirdi

Murat Y., otomobiliyle yanında eşi ve çocuğu da bulunduğu sırada acil tuvalet ihtiyacı sebebiyle hızlanarak bir başka aracın yanından geçti. Bu duruma öfkelenen diğer aracın sürücüsü B.C., Murat Y.'nin peşine takıldı. Kısa bir takibin ardından direksiyonu kırarak ailenin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesen B.C., araçtan inerek saldırgan tavırlar sergilemeye başladı.

Genç Kadının Feryadı: "Abi Yapma!"

Yaşanan o korku dolu anlar araç kamerası ve cep telefonları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan sürücü B.C.'nin pervasızca aracın önüne geçip yolu kapattığı ve tartışmayı büyüterek aileye zor anlar yaşattığı görüldü. Otomobilin içinde büyük korku yaşayan Murat Y.'nin eşinin, saldırganı durdurabilmek adına camdan dışarıya "Abi yapma" diyerek feryat ettiği ve magandayı engellemeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Rekor Ceza Uygulandı, Sürücü Serbest

Görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri jet hızıyla çalışma başlattı. Kimliği tespit edilerek yakalanan sürücü B.C.'ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle kurallara aykırı araç kullanmak' maddelerinden toplam 184 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.