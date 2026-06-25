Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 01:19 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 01:47

İki Otomobil Kara Yolunda Çarpıştı

Kara yolu üzerinde seyir halinde olan iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek çarpıştı. Çarpışmanın yıkıcı etkisiyle her iki araç da savrulurken, otomobillerin içerisinde bulunan vatandaşlar yaralandı.

Ekipler Olay Yerine Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kazanın şiddetiyle araçlar içerisinde sıkışan yaralıları güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından, yaralanan 5 kişi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

Kaza nedeniyle iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, adeta hurdaya dönen ve kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. Araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından kara yolundaki trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.