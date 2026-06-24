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Fatih'te otomobil iş yerlerine daldı: 1 yaralı

Fatih'te otomobil iş yerlerine daldı: 1 yaralı

Fevzi Paşa Caddesi’nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra iki iş yerine çarparak durabildi. Kazada başından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıma Çıkıp Dükkanlara Daldı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç önce kaldırıma fırladı, ardından yol kenarında bulunan iki ayrı iş yerine çarparak durabildi.

Çalışanlar ve Yayalar Şans Eseri Kurtuldu

Kazada otomobil sürücüsü başından yaralanırken, o sırada iş yerlerinde bulunan çalışanlar ile kaldırımdaki yayalar kazayı şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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