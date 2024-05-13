Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi. "Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok. Diyalog kanalları açık" diyen Erdoğan, ticarette hedefin 10 milyar dolar olduğunu vurguladı. Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühim olduğunu dile getiren Erdoğan, Kariye Camii konusunda da tartışmalara son noktayı koydu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Başkan Erdoğan'a teşekkür etti, "Türkiye’yle Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor" dedi.