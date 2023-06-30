Ayasofya Camii önünde Yunan turistten alçak provokasyon!

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya Camii, 1934'te alınan kararla müze yapılmasının ardından 10 Temmuz 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzalamasıyla aslına döndü. Camii 24 Temmuz 2020'da, ilk cuma namazının kılınmasıyla yenideni Müslümanların ibadetine açıldı. Büyük bir mutluluk ve heyecana neden olan gelişme, Yunanistan cephesinde öfke ve üzüntüye neden oldu. O günden bu yanan durumu kabullenmeyen Yunanlıların, kıvranışlara bir yenisi eklendi. Bir Yunan turist, Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağı açarak ve "Bir gün gerçek sahibine dönecek" şeklinde bir provokasyona kalkıştı. Durum sosyal medyada büyük yepki çekti.