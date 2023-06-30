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Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası isteyen Fatih Portakal'ın ipini çektiler!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası isteyen Fatih Portakal'ın ipini çektiler!
30.06.2023 23:08 - Son Güncelleme: 30.06.2023 23:09

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Sözcü TV'de ana haberleri sunan Fatih Portakal, "Bana müsaade" diyerek seyircilere veda etti. Portakal, seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen isimler arasında yer alıyordu. Kılıçdaroğlu partisinin grup konuşmasında, "Kalemini satmayan, haklı eleştiri yapan gazetecilere saygım var ama kalemini satan, onurlu davranmayan, kendini savcı ve yargıç ilan edip karar verenlerin gazeteciliğini sorgularım." diyerek Portakal dahil kendisinin istifasını isteyen gazetecileri hedef almıştı.

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