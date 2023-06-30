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Fransa yangın yeriyken Macron partide görüntülendi! İşte o anlar...

Fransa yangın yeriyken Macron partide görüntülendi! İşte o anlar...
30.06.2023 11:33 - Son Güncelleme: 30.06.2023 11:34

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Fransa'nın Nanterre kentinde polis uygulamasında ehliyetsiz olduğu anlaşılan 17 yaşındaki Müslüman çocuk, kaçmak isteyince Fransız polisi tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Skandal olay sonrası Fransa sokakları yangın yerine döndü. Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi farklı kentlerde halk sokağa inmeye devam ediyor. Çıkan olaylarda 667 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde 5 bini Paris'te olmak üzere 40 bin polis görevlendirildi. Ülke adeta savaş alanına döndü. Göstericiler araçları yaktı, binaları ateşe verdi. Olaylar nedeniyle 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin Ünlü İngiliz müzisyen Elton John'un konserine gitmesi büyük tepki çekti.

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