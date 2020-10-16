Son dakika: Yeni İstihdam Paketi Meclis'e sunuldu! İşte detaylar...

Son dakika haberine göre AK Parti tarafından hazırlanan Yeni İstihdam Paketi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK prim borçlarında yapılandırma ile ilgili çalışmalarımız var" dedi.

AK Parti tarafından hazırlanan Yeni İstihdam Paketi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK prim borçlarında yapılandırma ile ilgili çalışmalarımız var" dedi.

"SİCİL AFFI ÇALIŞMAMIZ YOK"

Muş, 'Sicil affı gelecek mi?' sorusuna ise, böyle bir çalışmalarının olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

BAKAN DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni istihdam paketinin detaylarını sabah saatlerinde açıklamıştı. Buna göre, işsizlik ödeneği alanların yeniden istihdama katılımı teşvik edilecek. Bunun için de 'Hızlı İşe Dönüş Desteği' devreye alınacak.

"VATANDAŞLARIMIZI İLK 3 AYDA AKTİF ŞEKİLDE İŞ ARAMAYA TEŞVİK EDECEĞİZ"

İşsizlik ödeneği alanlar için bu süre içerisinde emeklilik primlerinin ödenmediğini belirten Selçuk, "Bu kişiler ilk 3 ay içerisinde işe dönüş yaparsa işsizlik ödeneğindeki 3 ayın emeklilik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece vatandaşlarımızı ilk 3 ayda aktif şekilde iş aramaya teşvik edeceğiz." dedi.

"2 YIL AZAMİ OLACAK ŞEKİLDE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLABİLECEK"

Yeni istihdam paketinde 25 yaşından küçüklerle 50 yaşından büyükleri ilgilendiren esnek çalışma modeli ile ilgili yeni düzenlemeler de olacak.

Selçuk, "2 yıl azami olacak şekilde belirli süreli iş sözleşmesi olabilecek. Sözleşmeler 6 aylık, 12 aylık yapılabilecek. Genç işsizlere yönelik bu modelleri getirmek lazım. Bunu isteyen gençlerimiz de var amacımız istihdamı artıracak değişik modeller oluşturmak dünyada da örnekleri var." ifadelerini kullandı.

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