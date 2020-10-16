SON DAKİKA: AK Parti'den Vergi-SGK yapılandırması ve Sicil Affı açıklaması

Vergi borçları - SGK borçları için yapılandırma olacak mı? Sicil affı gelecek mi ve bunun için çalışma var mı? sorularına yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Mehmet Muş, "Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili bir çalışmamız var. Tamamlanınca Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız. Sicil affı çalışmamız yok" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkenvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK borçlarıyla ilgili olarak bir yapılandırma çalışması yaptıklarını açıkladı. Muş, "Çalışma tamamlanınca Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız" dedi.

"SİCİL AFFI ÇALIŞMAMIZ YOK"

Muş, 'Sicil affı gelecek mi?' sorusuna ise, böyle bir çalışmalarının olmadığını söyleyerek yanıt verdi.