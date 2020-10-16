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    • 16.10.2020 09:31
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    açıkladı: Yeni geliyor! O işçilerin primini devlet karşılayacak

    haberi... Aile, Çalışma ve , "3 ay içinde işe dönenlerin primini devlet karşılayacak" dedi. , "Belirli süreli sözleşme en fazla iki yıl olacak" açıklamasında bulundu.

    Pandemi sonrası vatandaşa ve iş dünyasına yönelik birçok tedbir ve destek paketi açıklayan hükümet yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. Aile, Çalışma ve yeni geleceğini duyurdu. Düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek.



    PRİMLERİ DEVLET KARŞILAYACAK
    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak" dedi.

    EN FAZLA İKİ YIL OLACAK
    , "Belirli süreli sözleşme en fazla iki yıl olacak" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı: Yeni istihdam paketi geliyor! O işçilerin emeklilik primini devlet karşılayacak