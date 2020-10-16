Pandemi sonrası vatandaşa ve iş dünyasına yönelik birçok tedbir ve destek paketi açıklayan hükümet yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi geleceğini duyurdu. Düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek.







PRİMLERİ DEVLET KARŞILAYACAK

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak" dedi.



EN FAZLA İKİ YIL OLACAK

Bakan Selçuk, "Belirli süreli sözleşme en fazla iki yıl olacak" açıklamasında bulundu.