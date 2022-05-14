2022 Yaş çay alım fiyatı ne kadar? Yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı ne kadar? Yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı ne kadar? 2022 çay destekleme ne kadar? Cumhurbaşkanı 2022 yaş çay alımı fiyatı açıklaması geldi ve son dakika gelişmeler merakla araştırılmaya başlandı. Karadeniz'den önemli geçim kaynaklarından biri olan çaycılık için destekler sürüyor. İşte yaş çay alım güncel fiyatı...

YAŞ ÇAY ALIMI FİYATI 2022 NE KADAR?

Yaş çay alım fiyatı 6 lira 70 kuruş oldu, geçen yıl 3.87 liraydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." açıklamasını yaptı.

Sizlerle gurur duyuyorum. Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü program uyguluyoruz. Üretim ve istihdam tarafında işler planlandığı gibi gidiyor. Enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Bu bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün artışla 6.70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek.