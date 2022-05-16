Ev hanımlarına emeklilik yolu! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara erken emeklilik! Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...

Bazı kadın çalışanlar doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Bu nedenle prim gün sayıları az kalıyor, emeklilikleri gecikiyor. Yasalarımız bu duruma çözüm için doğum borçlanması hakkı tanıyor.

■ Kimler borçlanma yapabilir?

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor.

■ Staj sonrası süre borçlanılabilir mi?

Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanarak erken emeklilik imkanı elde ediyor.

■ Hangi süreleri kapsıyor?

Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Eğer doğumdan sonra çalışmaya başladıysanız, o süreleri borçlanamazsınız.

■ Ne kadar süre için yapılıyor?

Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazanılıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.

■ Anneye hangi avantajları sağlıyor?

Kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları günlerin primlerini toplu olarak hizmet süresine ekletebiliyor. Böylece 3 çocuğu olan bir anne 6 yıllık, yani 2160 günlük primi çalışmadan ödeyip emeklilik hesabında kullanabiliyor.

■ Emeklilik öne alınıyor mu?

Yılını ve yaşını doldurmuş bir annenin primi eksikse bu süreleri çalışarak tamamlar. Örneğin; 2160 gün primi eksikse ve 3 doğumu varsa 6 yıl çalışıp prim ödemesi gerekir. Ancak doğum borçlanması sayesinde 6 yıllık primi toptan öder ve 6 yıl beklemeden emekli olabilir. Onun dışında doğum borçlanması işe giriş tarihini ya da yaş şartını geri çekmez.

■ Ne zaman yapılmalı?

Emeklilik yaşının dolmasına kısa süre önce yapılması daha yerinde olur. Çünkü bu tarihe kadar çalışıp prim tamamlanabilir. Ancak her yıl ödeme tutarı artıyor, daha az para ödemek istiyorsanız erken ödeme yapabilirsiniz.

■ Daha az süre borçlanma imkanı var mı?

1 çocuk için 720 gün, üst sınırı gösteriyor. İsteyenler 30 gün de borçlanabilir. Yani ihtiyaç kadar borçlanma yapılabilir.

■ Ne kadar ödeniyor?

1 aylık borçlanma en az bin 601 lira. Üst limit de bunun 7.5 katı.

■ Evlat edinen de yapabilir mi?

2 yaşına kadar çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir. Çocuğu doğuran annenin de borçlanma hakkı var. Çocuğu doğuran anne doğumdan evlatlık verildiği süreye kadar olan geçen 2 yılı borçlanabilir. Evlat edinen anne ise çocuğu evlat edindiği tarihten doğumdan sonraki 2 yıllık sürenin dolduğu tarihe kadar olan süreyi borçlanabilir.

EV KADININA ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK

Son günlerde özellikle internette 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor. Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandoı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir. Böymle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? Gelin detaylarına bakalım…

ÜÇ ŞART VAR AMA…

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi.

SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı. Buradaki en önemli şartlardan olan prim ödeme şartı ise değişik şekillerde oluyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor. Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim ödüyorlar. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.

Peki çalışma imkanı olmayan ev kadınları için bir çıkış yolu var mı? Bu sorunun cevabı evet. Çalışmadan da emekli olmak mümkün.

18 YAŞINI DOLDURMAK YETECEK

Bu da isteğe bağlı sigorta. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik için ilk adımı atmış oluyor.

Biraz daha detaylı bakalım.

*Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

● 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan

● Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar

● Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar

● 18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

*Nereye ve nasıl başvurulmalı?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

*Sigorta ne zaman başlıyor?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

* Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

*Nasıl emekli olunuyor?



İsteğe bağlı sigortada bir incelik var. Bu şekilde ödenen primler Bağ- Kur sigortası olarak değerlendiriliyor. Yani 1 Ekim 2008'den sonra Bağ-Kur kapsamına alındı. Öncesinde SSK isteğe bağlı ödenebiliyordu. Dolayısıyla daha önce bir yerde sigortalı olarak çalışmamış ve sadece isteğe bağlı sigortalı olanlar için Bağ-Kur şartları geçerli. Bugün isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayanlar kısmi yaştan emeklilik için en az 5 bin 400 gün yani 15 yıl primi tamamlamak zorunda. Primler tamamlandıktan sonra da yaş şartı devreye giriyor. Yaş şartı 30.04.2008 sonrası sigorta başlangıcı için kadınlarda 61 erkeklerde ise 63 olarak belirleniyor. Eğer tam emekli olmak isterseniz bu kez 9 bin gün yani 25 yıl prim ödemek durumundasınız. Bu kez yaş şartı ise kadınlarda 60 erkeklerde ise 62 oluyor.

Önceden sigortası olanlar da isteğe bağlı ile eksik primlerini tamamlayıp erken emekli olabiliyor. Burada 1261 günü geçmeden isteğe bağlı ödendiğinde SSK kapsamı oluşuyor.

* Nasıl sona eriyor?

✔ İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden

✔ Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden

✔ Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

*Süre değerlendirilmesi nasıl olacak?

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

*Sadece ev kadını olmak yeter mi?

İnternetlerde dolaşan 20-25 yıl ev kadını olmak emeklilik için yetecek sözlerine inanmamak lazım. Çünkü çalışmadan emeklilik için bile prim ödeme şartı bulunuyor. Bu yüzden sadece ev kadını olduğu için birisinin emekli olması mümkün olmuyor