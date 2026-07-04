CANLI YAYIN
Geri
Evinde uyurken ayı saldırdı: Osman Gültaş hayatını kaybetti!

Evinde uyurken ayı saldırdı: Osman Gültaş hayatını kaybetti!

İzmir'de tek katlı evinin balkonunda uyuduğu sırada ayının saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Osman Gültaş, hastanede yaşamını yitirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Yağış İstanbul'da altyapıyı çökertti: Caddeler göle döndü!
Yağış İstanbul'da altyapıyı çökertti: Caddeler göle döndü!
Karlıova'da su tankeri devrildi: 1 ölü
Karlıova'da su tankeri devrildi: 1 ölü
Yoğun yağış Beşiktaş'ı etkiledi: Ihlamurdere Caddesi su altında kaldı
Yoğun yağış Beşiktaş'ı etkiledi: Ihlamurdere Caddesi su altında kaldı
İstanbul'da kuvvetli sağanak: Ulaşımda aksamalar ve su baskınları yaşandı
İstanbul'da kuvvetli sağanak: Ulaşımda aksamalar ve su baskınları yaşandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle