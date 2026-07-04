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Evinde uyurken ayı saldırdı: Osman Gültaş hayatını kaybetti!
Evinde uyurken ayı saldırdı: Osman Gültaş hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 16:50
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İzmir'de tek katlı evinin balkonunda uyuduğu sırada ayının saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Osman Gültaş, hastanede yaşamını yitirdi.
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