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Çöküş durdurulamıyor! Kripto para masalı bitiyor mu? Kripto paraya savaş ve enflasyon darbesi!

Çöküş durdurulamıyor! Kripto para masalı bitiyor mu? Kripto paraya savaş ve enflasyon darbesi!
13.05.2022 10:46 - Son Güncelleme: 13.05.2022 10:46

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Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte satışların hızlandığı kripto paralarda yüksek enflasyon riski de eklenince kan kaybı hızlandı. 2.1 trilyon dolar olan kripto para piyasası 1.2 trilyon doların altına geriledi. İlk 10'da yer alan Terra Luna buhar oldu.

Ekonomi Videoları

Kripto para piyasasında beklenen çöküş tehlikesi gerçekleşiyor. Pek çok kişinin 'büyük kazanç elde edeceğim' diye girdiği kripto para dünyasındaki tehlikeyi TAKVİM sayfalarına taşımış ve 'hiçbir altyapısı olmayan bu para birimlerinin yüzde 90'ının yakında buharlaşacağını' uzmanların görüşlerinden duyurmuştu. Ukrayna-Rusya savaşıyla hızlanan satışlar büyük bir kan kaybına dönüştü.Küresel enflasyonun da tetiklediği çöküş ile kripto para piyasasının değeri 2.1 trilyon dolardan 1.2 trilyon dolara düştü. Türkiye'de de kayıplar milyar dolarlara ulaştı.

RESMEN BUHARLAŞTI
Bitcoin, 27 bin doların altına inerek Aralık 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. 6 gün önce 96 dolar seviyesinden fiyatlanan LUNA adeta buharlaşarak 0,20 doların altında işlem gördü. Kripto para pazarında büyük korku olduğunu ifade eden uzmanlar, riskli varlıklar için 'elverişsiz bir ortama' dikkati çekiyor. Uzmanlar, her yatırımcının pozisyonlarını risk seviyelerine göre boyutlandırması gerektiğini tavsiye ediyor.

NELER OLMUŞTU?
■ Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini yaptı. O dönemde kripto paralarda hacim 3 trilyon doları aşmış, 'Bitcoin 100 bin dolar olacak, 200 bin dolar olacak' sözleri dikkat çekmişti.

Bitcoin önce 55 bin doların altına sarktı, ardından 43 bin dolar desteği kırıldı.

■ Rusya ambargosu sonrası kripto para öne çıkar beklentisi de gerçekleşmeyince çöküş hızlandı.

■ Bitcoin sadece 1.5 aylık sürede yaklaşık yüzde 50 eriyerek 24 bin 500 doları gördü.

Ethereum, Binance Coin, Cardona, Solana'da kayıp yüzde 40'ı aşarken, daha küçük kripto para birimlerinde işlem yapanların paraları buhar oldu.

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