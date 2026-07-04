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Yasemin Yapanar isimli içerik üreticisi dindar insanlara hakaret etti!

Yasemin Yapanar isimli içerik üreticisi dindar insanlara hakaret etti!

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Kur'an-ı Kerim'e ve dini değerlere yönelik alaycı ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı tespit edilen sözde komedyen Deniz Göktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göktaş'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyada açıklama yapan içerik üreticisi Yasemin Yapanar ise yaşanan tüm kötülüklerin sorumlusu olarak dindarları gösteren skandal ifadeler kullandı. İslamiyet'i ve inananları hedef alan bu provokasyonlara karşı vatandaşlar sosyal medyada suç duyurusunda bulundu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

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