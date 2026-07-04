Yasemin Yapanar isimli içerik üreticisi dindar insanlara hakaret etti!

Başkan Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Savaş bağımlısı bu hükümete fırsat vermemek gerekiyor!

Kız arkadaşının çalıştığı mekanı pompalı tüfekle bastı: O anlar kamerada!

Türkiye-Kanada hattında telefon trafiği: Başkan Erdoğan, Başbakan Carney ile görüştü!

Türkiye-Kanada hattında telefon trafiği: Başkan Erdoğan, Başbakan Carney ile görüştü!