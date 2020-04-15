Son dakika: RTÜK'ten Fatih Portakal ve Fox TV'ye şok! Üst limitten para cezası ve program durdurma... | Video 15.04.2020 17:31

Son dakika haberleri... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal’ın "halkı kin ve düşmanlığa sevk eden" ifadeleri nedeniyle FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi. Kurul, salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef alan Portakal’ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.

RTÜK, bugünkü toplantısında FOX TV hakkında hazırlanan uzman raporunu gündemine aldı. RTÜK, yayıncının ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki korona virüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirdi. Kurul, salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef alan Portakal'ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti. İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un 8/1/b maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri, Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmü kapsamında FOX TV'ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verilmesine karar verdi. RTÜK Kanununa göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor. RTÜK, ayrıca, "İlker Karagöz İle Çalar Saat" programındaki gerçeklikle ilgisi olmayan "ekmek kuyruğunda kavga" haberi nedeniyle FOX TV'ye yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uyguladı.



RTÜK, TELE 1 hakkında hazırlanan raporu da görüştü. "Gün Başlıyor" isimli programda Can Ataklı'nın "niye herkes şehit? Yani kime şey yapıyorsan o şehit. Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine" şeklindeki ifadeleri, Üst Kurulda toplumun milli ve manevi değerlerine saygısızlık olarak değerlendirilerek TELE 1'e üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar verildi.



"50-60 KİŞİYİ ÖLDÜRÜRDÜM" SÖZLERİ HALK TV'YE CEZA GETİRDİ

Üst Kurul, HALK TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programda yayın konuğu Ali Demirsoy'un dile getirdiği bazı sözlerin, insan onurunu zedeleyen ifadeler olduğuna karar vererek yayıncı kuruluşa idari yaptırım uyguladı. Konuk Demirsoy canlı yayında, " oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrit ederdim ya da ben biyolog olmam nedeniyle beni kınamayın, ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün bir milyon adamın ölümünü engellemiş olurdunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Bir başka yaptırım da canlı yayında sigara yakan yorumcu Berhan Şimşek nedeniyle uygulandı. RTÜK, Haber Global televizyonuna üst limitten idari para cezası verdi..

İşte FOX TV'nin bugüne kadar ürettiği yalan ve manipülatif haberlerin bazıları:



EMEKLİLERE KESİNTİ YALANI

FOX TV, yalanlarına her gün bir yenisini ekliyor. Özellikle Türkiye ekonomisini hedef alma eğilimindeki FOX TV, emeklilerin maaşından kesinti yapılacak yalanıyla da tepki çekmişti, SGK Fatih Portakal'ın kesinti iddialarını yalanlayarak maaşlarda herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını duyurmuştu.

AMERİKAN KANALI FOX'UN TÜRKİYE'DEKİ YAYIN ORGANI ÜLKEMİZİ SÖMÜRGECİ OLMAKLA SUÇLADI

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ana haber bülteninde, Libya'ya asker gönderdiği için Türkiye'yi emperyalist bir ülke olmakla suçladı ve Türkiye'nin Libya'ya girişteki tek amacının doğalgaz ve petrol olduğu iftirasında bulunarak, "Türkiye de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye..." dedi. Türkiye, Libya'ya meşru hükümetin davetiyle gitmişti.



Fatih Portakal'ın, Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak'ta yayınlanan haberlerde Türkiye'yi "sömürgeci" ilan eden sözleri, RTÜK'ün kurul toplantısında görüşüldü. Üst Kurul, Portakal'ın, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesini ihlal ettiğini tespit ederek FOX'a "ağır idari para cezası" müeyyidesi uyguladı.







DEPREM ÜZERİNDEN YALAN HABER

FOX TV; deprem üzerinden bile yalan haber yayınladı. Fatih Portakal, 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde depremin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem çalışmalarına çağrılmadığı iddiasında bulundu. İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddiayı yalanladı ve İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrıldığını açıkladı.







KÜÇÜKKAYA'DAN BYLOCK YALANI!

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, eski bakanın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İsmail Küçükkaya, bu yalandan dolayı yargılanıyor.



FOX Ana Haber, Bakırköy Adliyesi'nde işlemleri tamamlanmış arşive kaldırılmak için bekleyen icra dosyalarını çekerek işleme alınacak dosyalar gibi gösterdi. Fatih Portakal, çekilen görüntüler üzerinden "ekonomi kötü" algısı yaratmaya çalıştı. Adliye görevlisi, kanalın yalan haber yaptığını açıkladı.







Kanal, İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir atölyede üretimin durdurduğuna yönelik haber yaptı.



FOX Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı.

Kanalda, "Eğitimde kırtasiyeden, kitaptan, e-kitaba kadar vergileri artırdılar" şeklinde algı operasyonu yönelik haber yayınlandı.

Haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.



JANDARMAYA İFTİRA ATTI

Amerikalı FOX, jandarmaya, "HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'yı arkadan kelepçeledi" diye iftara attı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Portakal'ın, Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı.

Portakal'ın iddiasına tepki gösteren Diyarbakır Valiliği de, "Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır" ifadesini kullandı.

ŞEKER PANCARI YALANI

FOX Haber yine bir algı operasyonuna daha imza attı. Bu sefer şeker pancarı üzerinden kara propaganda yaptı. A Haber Ekibi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı fabrikasına gitti ve FOX Haber'in yalanını deşifre etti.